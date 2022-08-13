Mustafa Karaalioğlu: Hiç karışılmasaydı bile bu halde olmazdık

2053 hedeflerinin ne olduğu belli değil, kimse liste yapmıyor, rakam vermiyor ama biz yine de böyle bir vizyon varmış gibi; bu çağda 30 yıl sonrası için çalakalem hedef olabilirmiş gibi yapalım. 2023 hedeflerinin hiçbirini başaramayan ve hedef konusunda ehliyeti kalmamış bir kadronun 30 yıl daha istemesi ne kadar inandırıcı, buna da takılmayalım. Türkiye’nin bırakın 23’ü, 53’ü, 2013’ün bile gerisinde olduğunu ise hiç bilmiyormuş gibi yapalım. Yanlış, hayali ve gerçeklerden kopuk politikalarla ülkeyi krize sokmak yerine; memur gibi sabah 9 akşam 5 mesai yaparak yani ülkeyi doğal potansiyeline karışmadan yöneterek bile Türkiye’yi bugün 20 bin Dolar kişi başı gelir seviyesine çıkarmak mümkündü, bunu da unutalım.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı