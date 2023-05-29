Mustafa Karaalioğlu: Hem ülkenin hem de Erdoğan’ın önünde zor günler var

Kılıçdaroğlu’nun neden kaybettiğini Erdoğan’ın nasıl kazandığını analiz ederken söylenecek çok şey var ama hiçbirisi ülkede yüzde 65 muhafazakar/milliyetçi/sağcı çoğunluğa sahip bir sosyolojinin hakim olduğu gerçeğinden önemli değildir. Buna rağmen yüzde 30’luk laik bloku aşıp yüzde 48’e kadar ulaşmak başarı mı başarı ama söz konusu yüzde 50+1 gerektiren seçim olduğunda bu rakama da anlamını yitiriyor. Kılıçdaroğlu’nun her seçimde 50’nin hemen altında görülen Erdoğan karşıtı kitleyi 50’nin üzerine taşıyamamış olduğu gerçeği de değişmiyor.

Seçim ülkeye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hayırlı olsun. Hem ülkenin hem de Erdoğan’ın önünde zor günler var. Sandıktan aldığı destek inşallah bu zorlukları aşmak yolunda kendisine rehberlik eder.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı