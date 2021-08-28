Mustafa Karaalioğlu: Eskiden olsa, burası çok önemli derlerdi

Yani hala yerli ve milliyiz! Kimse bizden bu para karşılığında bir söz istemedi. Eskiden olsa, burası çok önemli derlerdi. Eski yeni farketmez; bize zaten şartlı para yaramaz, kafamıza göre kullanmayı tercih ederiz. Amerika bile 112,9 miyar, Almanya bile 36 milyar Dolar almış… Ayıp değil.

Buraya kadar gayet normal. Zaten kurucusu olduğumuz bir fonun ucuz kaynağını almayacağız da ne yapacağız?

Sorun şudur. Türkiye birkaç yıldır IMF üzerinden o kadar çok hamaset, o kadar çok biz bize yeteriz edebiyatı yaptı ki şimdi öyle ya da böyle aynı yerden para gelince çelişkiyi sorgulamak kaçınılmaz oluyor. Erdoğan’ın IMF parasından dolayı mutsuz hissetmesi ama mecbur da kalmasının ekonomi bilimiyle alakası yoktur. Sadece slogan siyasetinin kaçınılmaz çelişkisidir. Dünyada hiçbir ülke bunu tartışmazken bizim IMF’nin SDR’sini mevzu etmemiz Erdoğan’ın seçim meydanlarında kullandığı coşkulu dilin eseridir.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı