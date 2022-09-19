Mustafa Karaalioğlu: Dış politikamız iyi gitmiyor

Ekonomide işler yolunda gitmeyince müracaat edilen bir dizi malzemenin başında dışişlerinin iyi hatta çok iyi olduğu iddiası geliyor. Ekonomi kötü ama dışarıda harikalar yaratıyoruz, temalı bir propaganda yürüyor ve üstelik kabul de görüyor. Türkiye’nin dünyada çok iyi ve gösterişli olduğu, bunu da bütün karanlık dış güçlerin türlü oyunlarına rağmen başardığı kanaati alıp yürüyor… Sonuca yansımasa da sözler ve semboller bu kanaati destekliyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şangay toplantısında verdiği fotoğraf gibi…

Biz keyifle fotoğrafı konuşurken ve bir yandan da Pakistan Başbakanı’nın benzer bir fotoğrafı havayı biraz bozmuşken ABD, 30 yıl sonra Kıbrıs Rum Kesimi’ne silah ambargosunu kaldırdı. Rum kesimi; yani bizim en nizalı olduğumuz ve birkaç gün öncesine kadar “Bir gece ansızın gelebiliriz” diyerek savaş seçeneğini masaya koyduğumuz Yunanistan’ın kardeşi… Bilmem, Şangay fotoğrafına heyecanla bakanlar resmin bu kısmını görüyor mu? Ya da birkaç ay öncesine kadar mavi vatan ilan ettiğimiz Ege’de estirdiğimiz rüzgarın ardından Yunanistan’ın da hayatında görmediği kadar silah desteği aldığını, ABD üsleriyle donatıldığı ve en nihayet Türk-Yunan sorunun artık bir Türkiye-Avrupa/ABD sorunu haline geldiğini… Büyük resim meraklıları acaba resmin bu kısmından haberdar mı?

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı