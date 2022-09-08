Mustafa Karaalioğlu: Davutoğlu, muhafazakar kazanımların tehlikeye gireceğini düşünüyor

Gündemdeki sorunlardan bir tanesi de dindar/muhafazakar kitlenin kazanımlar bahsindeki kaygılarıdır.

AK Parti’den ve Erdoğan’dan şikayetçi olsa da kazanımlardan geri dönüleceği endişesine teminat olarak yine aynı adresleri görme eğilimi çıkıyor. Öte yandan, muhalefet üzerinde de bu kaygıyı giderecek siyaset üretme baskısı gelişiyor.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu önceki akşam Halk TV’de Suat Toktaş’ın konuğu oldu ve kazanımların teminatı olduklarını söyledikten sonra konuya başka bir pencere açtı. Davutoğlu, eğer iktidar beş yıl daha işbaşında kalırsa asıl o zaman kazanımların tehlike altına gireceğini düşünüyor.

Davutoğlu’nun sözlerinden çıkan sonuç, kazanımların kalıcılaşması için iktidarın bizatihi bir risk faktörü olduğudur. Malum icraatlar ve o icraatlar nedeniyle dinin, dindarlığın ve dindarların aldığı yaraların, kazanım olarak görünen değerleri kalıcı şekilde itibarsızlaştırmasını en büyük tehlike olarak görüyor. Kazanımların varlığına yönelik asıl tehdide dikkat çekiyor: Hem muhafazakar yeni nesillerdeki kopuşa hem de kazanım şemsiyesi altındaki değerlerin toplumsal meşruiyet kaybına…

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı