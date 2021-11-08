Mustafa Karaalioğlu: CHP açısından çok değerli; ülke açısından gerekli ve önemli

Kılıçdaroğlu, uzun bir süredir partisi ve parti geleneğini kuşatan çevreler adına başta başörtüsü yasağı olmak üzere dindarların hayatını zorlaştıran konularda özeleştirilerde bulunuyor.

Bu meseleyi aşmak için cesur adımlar atıyor ve dindar hayat tarzını sadece anlamak değil, bunu parti tabanına da aktarmak için hiçbir çabadan geri durmuyor.

Son mahalli seçimlerdeki aday tercihleri ile parti meclisi ve teşkilatlarda yer verdiği başörtülü isimlerle yeni yaklaşımını hayata da geçiriyor.

CHP açısından bunların çok değerli; ülke açısından ise gerekli ve önemli olduğu açıktır.

Büyük meseleler ancak karşıtların ortak noktaya gelmesiyle çözülebilir ve hiçbir temel meselede uzlaşma sağlayamayan Türkiye bu konuda şaşırtıcı bir gelişmeye imza atmıştır.

Bunda iktidarın girişimleri kadar, başta CHP olmak üzere muhalif kesimlerin sergilediği değişimin rolü büyüktür.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı