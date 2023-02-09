Mustafa Karaalioğlu: Asrın felaketi çünkü asrın ihmali

Evler, apartmanlar, kamu binaları, yollar hatta havaalanı pistleri pekala depreme dayanıklı yapılabilirdi. Deprem riski altında yaşanan bütün ülkeler böyle yapıyor. Bu ülkenin de böyle bir gücü olmadığını kim söyleyebilir? Hele inşaatı bu kadar seven bir ülkenin. Bunu yapamadık. Hiç olmazsa şehirlerin içinde toplanma merkezleri ayrılabilirdi. Depremin ilk birkaç günü için acil ihtiyaçlar hazır bulundurulabilirdi. Her şehir Ankara’dan talimat beklemeden acil müdahale ekibini hazır tutabilir, sonrası için destek planına sahip olabilirdi. Bir depremin en kötü sonuçlarını azaltmak için birçok basit şey çok önceden yapılabilirdi. Kimse umursamadı… Ülkenin en karlı çalışan telekomünikasyon şirketleri bile altyapıyı ihmal emekte beis görmedi. Kimse yapması gerekeni yapmamakla beis görmezken onlar niye görsün?

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı