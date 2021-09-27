Mustafa Karaalioğlu: Akşener muhalefetin seçim stratejisini tersyüz etti

İyi Parti Lideri Meral Akşener’in “Cumhurbaşkanı değil başbakan olmak istiyorum” çıkışı keskin bir siyasi hamledir. Ve epeydir rutine bağlanmış olan gidişatı etkileyebilecek bir adımdır. Cumhur İttifakı’nın Millet İttifakı’ndan hiç beklemediği bir çıkış olduğu da açıktır.

Akşener’in yaptığı cesur ve hatta sorumlu bir hamle oldu olmasına ama soru işaretleri üreten bir karar aynı zamanda. Akşener böylelikle, ittifak içinde muhtemel adaylık belirleme gerilimini düşürdü ve aynı zamanda muhalefetin seçim stratejisini tersyüz etti. Adaylık gerilimi riskini azaltırken olumlu iş yaptı ancak beraberinde seçmene vaadedilen değişimin tahakkukunu belirsiz tarihe uzatarak yeni bir risk aldı.

Akşener siyasetsiz gidişe dur demekle iyi bir adım attı ama icraat beklentilerinin ertelenemez oluşu gerçeği çerçevesinde, o adımın ve takvimin izaha ihtiyacı vardır.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı