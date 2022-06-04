Mustafa Karaalioğlu: Akla en yatkın seçim senaryosu…

Seçimin zamanında yapılması hala en güçlü senaryodur. Şartlar da bu tercihin iktidar için zaruret olduğunu gösteriyor. Çünkü, ekonominin içinde bulunduğu kriz halinin yatışması umudu gelecek yıla kalıyor ve Erdoğan’ın 2023’e; yani 100.yıl atmosferine ihtiyacı bulunuyor. 100.yıla ülkenin başında girmek isteyecektir ve aynı gerekçeyle muhalefete 100.yılda yeni başlangıç sloganı imkanı verecek bir psikolojik üstünlük aktarmayacaktır. Bununla birlikte, AK Parti’nin seçim propagandalarında bildiği en iyi yöntem olan büyük projelerin gelecek yıl tamamlanacak olması da bir başka motivasyon… Yerli doğalgaz, yerli otomobil, Kanalistanbul vesaire… Ekonominin gidebileceği yer belliyken, Erdoğan’ın böyle projelere yaslanmadan seçime gitmemesi düşünülemez. En güçlü seçim senaryosu bu yüzden zamanında veya taktik gereği zamanına çok yakın vadede sandığı getirmek gibi görünüyor. Enflasyonun 24 yılın rekorunu kırdığı ortamda iktidar yeni ve daha kötü rekorların gelebileceğini değil, bir şekilde fiyatların yatışacağı hesabıyla hareket edecektir. Zaten şimdiden söyledikleri de enflasyonun düşüş eğiliminde girdiğidir. Bir yıl sonrası şimdiki halden daha kötü olmaz umuduyla, gelecek seneye ya nasip!

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı