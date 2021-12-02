Mustafa Karaalioğlu: 19 senede yapamadığımızı sadece birkaç ayda yapabilecek miyiz?

Dünyadaki itibarımızı, büyük oynamayı geçtik. Kiminle, hangi şartta yeniden dost olacaksak olalım. Düşmanlığı beceremediğimiz, vurup çıktığımız kapılardan yeniden girmek hevesimizden belli… Ancak, konu iktisat olunca, o iktisat da cüzdana, mutfağa, tencereye darbe vurunca Cumhurbaşkanı’nın ülkeyi düzlüğe çıkaracağını iddia ettiği plana katkı sadedinde birkaç sual sormak şarttır.

Mesela, 19 senede yapamadığımızı sadece birkaç ayda yapabilecek miyiz? Mesela, bizim aklımıza gelen bu fikir neden başka hiçbir ülkenin aklına gelmedi? Mesela, faizleri düşürmeye başlamamıza rağmen bankalara neden hala yüksek oranla faiz vermek zorunda kalıyor. Ve mesela, biz içeride ne kadar atıp tutsak da Türkiye Hazinesi neden hala 5-10 yıllık borçlanma faizlerini neden yüzde 20’nin altına indiremiyor? Yoksa bizim ekonomik kurtuluş savaşımız, finansal kapasitemizle ve piyasa gerçekleriyle mi çelişiyor?

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı