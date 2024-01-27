Mustafa K. Erdemol: Uluslararası Adalet Divanı İsrail’in önünü açtı

İsrail’in halen sürdürdüğü savaşın niteliği göz önüne alındığında mahkemenin potansiyel olarak kabul ettiği Soykırım girişimini durdurmanın yolu kapsamlı bir ateşkesten geçiyordu. Mahkeme ateşkes çağrısı yapmamakla İsrail’in önünü açtı. UAD, bir soykırım tehlikesine vurgu yapsa da İsrail’in Hamas’ın sivillere yönelik saldırısı nedeniyle savaştığı tezine de inanmış görünüyor.

Mahkemenin, Güney Afrika’nın İsrail’in soykırım yaptığına ilişkin iddiasının gerçek olabileceğini söylemesi, İsrail’i önlemler almaya çağırması tabii ki önemlidir, kimilerinin sevinmesine de yol açabilir, ama kararları bağlayıcı olsa da İsrail’in bu kararı tanıyacağının bir garantisi yok.

Mahkemeden elbette daha fazlasını beklemek doğru olmaz, ancak dünyanın beklediği bir ateşkes çağrısını yapamaması, yapabileceklerinin İsrail lehine sınırlı olduğunu gösteriyor. Soykırım yapıldı kararını hemen veremese de çatışmanın durdurulması için çıkarılacak bir karar doğrultusunda hukuki mekanizmaları harekete geçirebilirdi.

İsrail ile ABD kazandı yine.

Mustafa K. Erdemol’un yazısı