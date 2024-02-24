Mustafa K. Erdemol: Navalyn’den önce infaz edilen rus pilotu kim öldürdü?

Rusya’da Vladimir Putin muhalifi Aleksey Navalyn’in ölümü üzerindeki sır perdesi henüz aralanmamışken, Rus ordusunda helikopter pilotu olan Yüzbaşı Maksim Kuzminov’un infazı da hala çözülebilmiş değil.

Geçtiğimiz Ağustos ayında Ukrayna’ya iltica eden Rus pilotun cesedi, İspanya’nın Akdeniz kıyısındaki turizm beldesi Benidorm’un yakınında bulunan Villajoyosa’da bir sitenin otoparkında bulunmuştu. Üzerinden sahte kimlik çıkan pilotun İspanya’ya nasıl geldiği, nasıl öldürüldüğü tam olarak netliğe kavuşturulmuş değil.

Mustafa K. Erdemol’un yazısı