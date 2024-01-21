Mustafa K. Erdemol: İsrail durmayacak!

İsrail’in dünyada yükselen tepkilere kulak asmadan soykırıma doğru giden Gazze savaşını “geleneksel” düşmanlarına vurmak için fırsata çevirdiği görülüyor.

İsrail’in bu saldırıları sık sık tekrarlayacağı anlaşılıyor.

Bu saldırılar Lübnan-İsrail sınırındaki gerilimi arttırmakla kalmıyor, Yemen’deki Ensarullah Harfeketi’nin (Husiler) Kızıldeniz’deki İsrail ile onu destekleyen ülkelerin gemilerine yönelik saldırılarını da arttırıyor.Yani savaş, İsral’in tüm çabalarına rağmen Lübnan ya da Suriye’ye değil, Kızıldeniz’e de sıçramış durumda.

Savaşı İran’a Lübnan’a yayamadı İsrail ama Ensarullah, Kızıldeniz’de Filistinliler adına eylemler yaparak savaşı kendi toprakları içine aldı. Bundan memnun olduğu da ortada.

Mustafa K. Erdemol’un yazısı