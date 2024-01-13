Mustafa K. Erdemol: ABD-İngiltere neden Husilere saldırdı?

Tabii ki bu saldırı Gazze’nin devamı. İsrail’in Hamas’la tutuştuğu savaş bölgeye yayılır mı yayılmaz mı tartışmaları yapılırken, Kızıldeniz’e sıçradı bile. İki büyük emperyal gücün “Hollanda’dan, Kanada’dan, Bahreyn’den operasyonel olmayan destek” alarak Husilere karşı Yemen’de gerçekleştirdikleri bu ağır saldırı uğursuz bir koalisyonun her an iş başında olduğunu bir kez daha gösterdi hepimize.

Kızıldeniz’de bir Husi hakimiyeti küresel ticareti baltalayacağı gibi, dolaylı olarak İran egemenliği demektir emperyal çevreler için. ABD/İngiltere,bu iki duruma tahammül edemezler. ABD, “artık saldırıları durdurması, Gazzelileri göçe zorlamaması” konusunda uyardığı İsrail için Kızıldeniz’e operasyon düzenlemiş olamaz sadece. Büyük çıkarları söz konusudur iki ülkenin, dolayısıyla böylesine “orantısız” bir çullanmayı gerçekleştirmişlerdir.

Bu çullanma çok ciddi sonuçlar doğurabilir. İsrail’in savaşı yaymak istediğini yazıp durduk. Bendeniz bölgede yayılmayacağı kanısındayım. Haklıyım da herhalde, çünkü İran da Hizbullah da İsrail’in kendilerini savaşın içine çekme tuzağına düşmedi.

Analaşılan o ki İsrail’in beceremediğini, ABD ile batı yapacak.

Savaşı onlar yayıyorlar.

Kızıldeniz’de başladılar işte.

Mustafa K. Erdemol’un yazısı