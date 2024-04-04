Mustafa Erdemol: İsrail bir nesli yok ediyor

İsrail’in Hamas saldırılarını bahane ederek başlattığı savaşta yaşamını yitiren Filistinli sayısı 32 bini geçmiş durumda. Haftalar geçtikçe bu sayıların kanıksandığını görüyoruz ki, bu çok acı verici.

Ancak daha da iç yakıcı olan trajedi bu korkunç savaşta tam 14 bin çocuğun da yaşamını yitirmesi. Hayata pek de şanslı başlamamış binlerce çoçuk, kendilerinin başlatmadığı bir savaşın kurbanı oldular. Yüzbinlerce çocuk da anne babasız kaldı bu arada.

Belki de Guardian’a yaptığı açıklamada Kanadalı doktor Fozia Alvi’nin “bu, normal bir savaş değil” demesinin nedeni budur. Hiçbir savaşın normal olmadığını herhalde doktor da biliyordur, ama bir savaşta bu kadar çok çocuğun ölmüş olmasına vurguyu böyle yapıyor demek ki. Haklı. Gerçekten de “normal bir savaş”ta rastlanılır türden değil Gazze’de olanlar.

İsrail keskin nişancılarının hedef aldıkları arasında çocukların olmasının anlaşılır bi tarafı yok. Keskin nişancının işi, hedefi saptamak, odaklanmak, tetiği çekmek. Bir çocuğu hedef almak, vurulacak en iyi anı beklemek, tetiği çekmek düşünülerek, tasarlanarak işlenen bir cinayet. İnanılır gibi değil.

Mustafa Erdemol’un yazısı