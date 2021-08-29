Mustafa Balbay: Varmak istediğin yere varman mümkün değil

Her şeye muktedir olmak, sana başarı getirmeyecek!

İnsan dünyayı zapt eder, kendini zapt edemez. Bütün iktidarı elinde tutunca ortada dengeleyecek bir mekanizma da bırakmamış oluyorsun.

Ne kadar geniş saraylarda, ne kadar yüksek koltuklarda oturursan otur, kendi bedeninin üstüne oturacaksın. Ama elindeki güç, gözünü kör, kulağını sağır ettiği için bunu hissetmen mümkün değil.

… şahlanıyoruz derken şahsımlanıyoruz demek istiyorsun! Bununla varmak istediğin yere varman mümkün değil.

Unutma…

Bütün ipleri kendi eline aldığında…

Kendi ipini de çekmiş oluyorsun!

Mustafa Balbay’ın yazısı