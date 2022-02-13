Mustafa Balbay: Türkiye’de bir haftada olanlar, normal bir ülkede bir yılda yaşanmaz

Klasik söz vardır: Türkiye’de bir haftada olanlar, normal bir ülkede bir yılda yaşanmaz…

Yine böyle bir haftayı geride bıraktık.

Sedat Peker’in 2 Mayıs 2021’de başlattığı açıklamalar serisi içinde adı geçenlerden üç kişi öldürüldü.

Türkiye’nin hemen kıyısında yaşanan bir başka olaya geçelim. 3 Şubat günü Suriye’nin kuzeyinde, sınırımızın 2 kilometre ötesinde ABD’nin bir operasyon düzenlediği, IŞİD’in Bağdadi’den sonraki lideri Kureyşi’yi öldürdüğü açıklandı. (…)

Nereye gidiyoruz?

İçimize dönersek… Türkiye’ye “Zamistan” deseler yeridir.

Mustafa Balbay’ın yazısı