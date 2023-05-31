Mustafa Balbay: Türkiye ekonomisi batamaz!

Ekonomi yönetimi kime emanet edilecek?

Görünen o ki ateşten gömleği kimse giymek istemiyor. Erdoğan bir kişiyi gözüne kestirdi mi onu istediği koltuğa oturtuncaya dek bırakmıyor. Mehmet Şimşek adı seçimden önce de geçiyordu. Şimşek Saray’a ön kapıdan girdi, arka kapıdan çıktı. Seçimden önce verilmek istenen “duruma hâkimiz” havası sonraya kaldı. Erdoğan, Türk usulü ekonomi yönetiminde ısrar etse de dünya gerçeklerine uygun hareket etmenin zorunluluğunu görüyor.

Konunun ayrıntıları ekonomi uzmanlarının işi. Ancak bizim başkentte uluslararası danışmanların tavırlarından anladığımız şu: Türkiye ekonomisi batamaz!

Çünkü batarsa Türkiye ile iş yapanlar da zor duruma düşer. Batarsa her şeyin çalışanların sırtına yüklenerek düzlüğe çıkılabileceği kadar batar. Türkiye ekonomisi batarsa halkın üstüne batar. Halkımız da üstüne düşeni yapar!

Mustafa Balbay’ın yazısı