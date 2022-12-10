Mustafa Balbay: Toplumun taammüden tecavüze rıza göstermesi

Son bir yıl içinde sözünü ettiğimiz yurtların Anadolu’daki pek çok şubesindeki tecavüz haberleri hâlâ belleklerde. Bunlar ortaya çıkarılabilenler. Gerçeğin kat kat fazla olduğu aşikâr.

Konunun en hassas noktası ise şu:

Kız çocuklarımızın karşı karşıya kaldığı durum ailelerinin rızası ile! Varlıklı olanlar piyasanın üstünde para ödeyerek kız çocuklarını buraya veriyorlar!

Tanım hayli ağır ama bu durum toplumun taammüden tecavüze rıza göstermesidir.

Gelelim bamteline… Sadece tarikatlar hedeflenerek aydınlığa çıkmak zor. Tarikat gider vakıf gelir, vakıf gider yurt gelir, yurt gider yatılı gelir, yatılı gider mahalle evleri geri gelir!

Mustafa Balbay’ın yazısı