Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Balbay: Stratejik önem, kullanabilirsen güç, kullanamazsan yük olur

Türkiye, Kırım’ın ilhakına ilk günden itibaren karşı çıktı. Bugün de Moskova’nın adımlarını doğru bulmadığını açıkladı.

Ancak Türkiye’nin konumunun salt böyle bir adımı onaylamak ya da karşı çıkmakla sınırlı kalması olanaksız.


Stratejik önem, kullanabilirsen güç, kullanamazsan yük olur.

Tam Türkiye’ye göre bir tarif!

Rusya, Suriye bağlamında yıllardır güney komşumuz. Moskova burada da Şam yönetiminin ricasını kıramadığı için bulunuyor! Rusya, Türkiye’nin Suriye topraklarından çekilmesini isterken şuna dayanıyor:

“Beni Şam çağırdı, seni kim çağırdı?”

Bu durum elbette Rusya’ya haklılık kazandırmaz ama uluslararası hukuk zemininde kendini ifade gücü sağlıyor!

Sadece Suriye olayı bile Türkiye’nin bölgede değil yoğurdu, dondurmayı üfleyerek yemesi gerektiğini gösteriyor.

Mustafa Balbay’ın yazısı

SON HABERLER

14-15 Mart’ta büyük beyaz g(ö)rev var

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, 14-15 Mart tarihlerinde, ülke çapında ‘büyük g(ö)rev’ yapacaklarını açıkladı. Hekimlerin, “Emek bizim, söz bizim” diyerek, 11 Ekim 2021’de başlattıkları eylem programı 14 Mart Tıp Bayramı Haftası’nda devam edecek.

Yayın ihalesinde son teklif 2,1 milyar TL

Futbolda 2022-23 sezonundan itibaren Süper Lig ve 1. Lig maçlarının yayın hakkı için düzenlenen ikinci ihalede en yüksek teklifin 2.1 milyar TL olduğu belirtildi.