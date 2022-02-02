Mustafa Balbay: Söyleyebildiği tek şey

Ekonomiden siyasete içimizdeki gelişmeler, dış politikadaki dalgalanmaları ikinci plana itiyor. Türkiye, AKP iktidarı döneminde, “Yurtta sulh dünyada sulh” ilkesinden vazgeçti. Bunun yerini, “Yurtta şahsım, dünyada şahsım” aldı.

Sonuç ortada. İçeride iyi giden bir şey yok. Söyleyebildiği tek şey şu:

Her ay bir öncekinden güzel olacak!

Gerçek tam tersi, bir ay sonrası bu aydan daha kötü geliyor. Aylar inandırıcı gelmeyince, mevsimlere dönüyorlar. Şimdi önümüzdeki yaz artacak turizme umut bağladılar.

Ancak işlerin iyi gitmesi için Türkiye’nin dışarıdan görünümü de önemli. Güven ortamı şart. Bu da hukuk devleti ile olur. Hukuktan sorumlu bakan kendi hukukunu koruyacak güçte değilse, gerisini siz düşünün!

Mustafa Balbay’ın yazısı