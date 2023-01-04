Mustafa Balbay: Sinan Ateş cinayetinde sıra dışı hal

Cuma gününden bu yana Ateş cinayetinin seyrinin giderek ilk akla gelen olasılıkların ötesinde sıra dışı bir hal aldığını görüyoruz.

Doğal olarak cinayete nasıl bir tepki göstereceği en çok merak edilen parti MHP idi. Buradan gelecek tepkinin içeriği, dozu artçı gerilimler yaratabilirdi.

Öyle olmadı. Tam tersine bu kesimden neredeyse hiç tepki gelmedi! Olaydan hemen sonra saldırı anında motosikleti kullananla tetiği çeken yakalandı. Ancak asıl faillerin farklı olduğu ortaya çıktı.

Önceki benzer cinayetlerde olduğu gibi bunun da kanlı oyunu kuranların bir planı olabileceği akla geldi. Tetiği çekenin hemen yakalandığı ama bir adım ötesine geçilemediği olaylar…

Ancak ilk iki kişiden sonra yakalananlardan olayın seyrinin bu yönde de olmadığı görülüyordu. MHP İstanbul il yönetiminden bir kişinin de soruşturma kapsamında olması, MHP’li bir milletvekili etrafında yaşanan gelişmeler konuyu daha da esrarengiz hale getirdi.

Mustafa Balbay’ın yazısı