Mustafa Balbay: Seçimde başarıya hazırlananlar, seçim sonrasına hazırlananlar

CHP’de seçim döneminin iki kanadı olur:

Seçimde başarıya hazırlananlar, seçim sonrasına hazırlananlar!

Hangi tarafın ağırlıklı olacağını genel merkezin performansı, vereceği güven, yaratacağı heyecan ve sonuç belirler.

Seçim süreci de iki yarıdan oluşur. İlk yarı adayları belirleme, ikinci yarı adayların ve partinin sahaya çıkışı.

Aday belirleme sürecindeki kimi sancılar, son düzenlemelerle ve iyi seçim kampanyasıyla aşılabilir.

Beklentimiz bu…

2024, 2028’in kapısıdır.

Eğer beklenen başarı gelmezse yeniden içe dönüş başlar.

Köprüden önce son çıkış diye bir şey yoktur. Mutlak bir çıkış bulunur. Bütün mesele, Cumhuriyetin kurumlarını ve kurallarını yeniden inşa sürecine daha fazla zarar görmeden başlanması!

Mustafa Balbay’ın yazısı