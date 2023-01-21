Mustafa Balbay: Seçim-toto bitmedi…

Seçim tarihi 14 Mayıs olarak öne çıktı ama iki gündür Ankara’da başka bir hava var. İktidarın 14 Mayıs söylemini hedeflediği gibi kullanamayacağını gördüğü, 30 Nisan’a çekmeyi tartıştığı konuşuluyor. Bu konuda bahse giren bile var.

Kulislerde konuşulan o ki seçim ekonomisi oyları ilk aşamada yüzde 10 artırıyor ama bu, cüzdan hızla eriyince balon gibi sönüyor!

Seçim-toto bitmedi… HDP kapatılacak mı kapatılmayacak mı?

Bu hareketin kapatılma olasılığına karşı hep bir senaryosu vardır. Bu kez DEVA Partisi’nin, “Kapatılırsa kapımız açık” demesi yeni bir olasılığı gündeme getirdi. Dünkü hava iktidarın kapatma kararından vazgeçtiği yönünde idi.

Büyük tehlike şu:

Seçmen gözünde seçimi değersizleştirmek!

Mustafa Balbay’ın yazısı