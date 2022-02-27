Mustafa Balbay: Savaşı Rusya yürütüyor… NATO yönetiyor… Ukrayna eziliyor…

Gelişmelerden en çok etkilenecek ülkelerin başında Türkiye geliyor. Suriye ile güney komşumuz Rusya, Karadeniz komşuluğunu genişletiyor.

İktidar iki dayanağa yaslandı:

1- Montrö ne diyorsa, o!

2- Müttefikler ne diyorsa, o!

Birinci şık insana “Allah’ın sopası yok ki” dedirtiyor!

İkinci şık tam bir kara mizah. Önce müttefikler tavır koymalı deyip onları seyrettiler, sonra onların tavırlarını beğenmeyip, bu muydu yapacağınız dediler.

Buna söylenecek çok şey var ama…

Mesele memleket!

Muhtemel biz bu satırları yazdıktan sonra okura ulaşıncaya dek çok gelişme olacak. Ne olursa olsun, büyük fotoğraf şu:

Savaşı Rusya yürütüyor…

NATO yönetiyor…

Ukrayna eziliyor…

Günün sonunda da şu görünüyor:

Ukrayna itaat edip rahat edecek!

Mustafa Balbay’ın yazısı