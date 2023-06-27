Mustafa Balbay: Saray’ın sonbahar hesapları

Bu kez 28 Mayıs sonrası hukuk işliyor. Bunu pek çok alanda görüyoruz. Saray’ın sonbahar hesaplarına gelince… “Muhalefeti bir daha bu kadar dağınık bulamayız” diye düşünüp buna göre bir yol haritası oluşturdukları anlaşılıyor. Masada anayasa değişikliği var. İlk ikilem şu: Yeni bir anayasa mı yapalım, kapsamı belli bir anayasa değişikliği mi?

Şu anda iktidar için anayasa zaten fiilen yok. İstedikleri yerinden delip istediklerini yerini atabiliyorlar. Sonbahara doğru yeni bir anayasa taslağı ile muhalefeti sorumluluğa ortak olmaya çağıracaklar. Saadet Partisi, DEVA ve DP’nin evet diyebileceği maddeleri öne sürecekler. İYİ Parti’nin o güne dek nasıl bir noktaya evrileceği belli değil ama buraya hatlar kurup muhalefet ekseninden koparmanın yollarını arayacaklar. Bu durum CHP’nin konumu açısından da önemli olacak. Örneğin Kılıçdaroğlu’nun “Başörtüsü çözümünü yasaya bağlayalım” cümlesine verdikleri, “Daha sağlam olsun anayasaya bağlayalım” yanıtının devamını getirecekler. Soracaklar: Var mısınız?

Mustafa Balbay’ın yazısı