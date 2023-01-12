Mustafa Balbay: Saray’ın HDP için masaya yatırdığı dört olasılık

Saray, bir yıldır HDP oylarına kafa yoruyor. Dört olasılık masaya yatırılmıştı:

1- Kapatalım. Oylarının büyük çoğunluğunu alabileceğimiz bir yol izleyelim.

2- Kapatmayalım. Kadrolarının çoğuna siyaset yasağı getirip, çok güçsüz bırakalım. Tabanı onlarla ilerleme olmayacağını düşünüp bize yönelsin.

3- Aynı tabana hitap eden başka bir parti kurup oylarını bölelim. Büyük kısmın bizi destekleyecek parti olmasını sağlayalım.

4- Anlaşalım. Bu kez başka olacağını söyleyelim. Size bizden daha fazla hak verecek bir hareket olmaz diyelim. Desteklerini alalım. En azından karşı tarafı desteklememelerini sağlayalım.

İlk üç seçeneğin fayda getirmeyeceği kanısına varılmış olmalı ki Saray için son şık öne çıkmış görünüyor.

Mustafa Balbay’ın yazısı