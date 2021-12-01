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Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Balbay: Saray şu düşünceyi öne çıkardı

Görünen o ki, Saray şu düşünceyi öne çıkardı: Saadet olmuyorsa Necmettin Erbakan’ın oğlunun 2018’de kurduğu Yeniden Refah Partisi neden olmasın? En azından Erbakan’ın soyadı bizimle deriz!

Bu bağlamda Fatih Erbakan’la da diyaloğun olduğu biliniyor.


Babasının maddi mirasını kız kardeşleriyle eşit paylaşmadığı iddiasıyla mahkemelik olan Fatih Erbakan, siyasi mirası nasıl kullanacak?

Bu sorunun yanıtı da tıpkı SP’de olduğu gibi oy oranından ibaret değil.

Fatih Erbakan’ın Saray’dan gelen “Cumhur’a gir” çağrılarına şu karşılığı verdiği ifade ediliyor: “Biz ayrı bir siyasi parti olarak varlığımızı ispat etmemiz gerekli. Bu aşamada Cumhur İttifakı’na katılamayız.”

Mustafa Balbay’ın yazısı

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