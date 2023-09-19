Mustafa Balbay: Saray geçen hafta Türkiye gündemine iki madde armağan etti

Saray geçen hafta Türkiye gündemine iki madde armağan etti. Dedi ki:

1- Milletin çeşitliliğini yansıtan bir anayasa yapalım…

2- Gerekirse AB ile yolları ayırabiliriz… Her iki madde de ayrı yazı konusu olabilecek zenginlikte. Düne kadar, “Tek devlet, tek bayrak, tek millet” diyen Erdoğan, şimdi millet çeşitliliğinden söz ediyor. Tek milletsek kaç çeşit tekiz? Çok çeşitliysek tek millette kaç çeşit var?

Avrupa’dan Türkiye aleyhine raporların gelmesinin ardından, durumu müzakere etmek yerine, “O zaman oynamıyorum” diyerek kastedilen ne?

Her iki konu da Saray’ın Türkiye üzerinde istediği gibi plan yapıp kendini ayakta tutmak için her yola başvurabileceğini gösteriyor. İki konuyu da bu hafta işleyeceğiz.

Ekonomi gündemi zaten belli. Zamlardan yüksek hızlı tren de payını aldı, yüksek zamlı tren oldu!

Mustafa Balbay’ın yazısı