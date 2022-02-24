Mustafa Balbay: Putin ‘Vana mısın’ demeyecek!

Zira Rusya’ya uygulanacak yaptırımlar, uygulayan ülkenin de canını acıtabilir.

Türkiye’den örnek vermek gerekirse, Akkuyu Nükleer Santralı’nın inşasını Ruslar yapıyor ama pek çok kritik bölüm Amerikan ve Japon firmalarının çözüm ortaklığı ile gerçekleşiyor. Eğer genel bir yaptırım söz konusu olursa bundan herkes etkilenecek.

Rusya’nın Avrupa’ya karşı doğalgaz vanasını elinde tutması bir başka küresel durum. Görünen o ki Putin yaptırımsal bir gerilim olduğunda “vana mısın” demeyecek!

Bu durumda Rusya’ya karşı ABD yaptırımı ancak hem ABD’nin hem Rusya’nın işine yararsa uygulanır! Bu cümlemizi önümüzdeki günlerde daha geniş açarız!

Mustafa Balbay’ın yazısı