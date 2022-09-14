Mustafa Balbay: Piyasaya 5 milyar doların sürüldüğü iddiası var

Verilere dayalı belirsizlik sadece vatandaşın cebini ilgilendiren konularda değil. Ekonomistlerin altını çizdiği bir gerçek şu: Ülkeye giren-çıkan para belli değil!

Son olarak piyasaya 5 milyar doların sürüldüğü iddiası var. Kimi bu paranın Rusya kaynaklı olduğunu, kimi sığınmacılarla ilgili geldiğini, kimi Körfez ülkelerinden uçakla çuval içinde sokulduğunu söylüyor. Ortaya atılan bir başka iddia da şu:

Başta 128 milyar dolar olmak üzere devletin kasasından çıkan paraların bir bölümü farklı şekillerde Türkiye’ye sokuluyor. Seçim sürecine girildiğinde bu trafik artabilir. Paranın bir bölümünün halkın cebine girmesi sağlanarak seçim propagandasında kullanılabilir.

Mustafa Balbay’ın yazısı