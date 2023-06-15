Mustafa Balbay: Özgür Özel’in adım atması ilginç

Gemiyi hangi limana, nasıl ve kimlerle götüreceğinizi şu aşamada açıklamıyorsunuz. Bu tutumunuz doğal olarak gemiyi yönsüz bırakıyor. Bu da işi oluruna bırakıp gelişmeleri izlemek, daha sonra harekete geçmek anlamına geliyor.

İlk konuşmanızı seçimin üzerinden iki hafta geçtikten sonra yaptığınıza göre takındığınız tutum “dalgalanmaya bırakmak” olarak yorumlanabilir.

Öyle anlaşılıyor ki sizin genel başkanlığınıza yönelik olarak yaşanacak gelişmelere göre tutum sergileyeceksiniz. Örneğin, Ekrem İmamoğlu “Değişim… Mutlaka değişim” diye bastırıp genel başkanlığa aday olabileceğinin işaretini verince grup başkanlığını devrettiğiniz Özgür Özel, “Ben de varım. Elimi taşın altına sokarım, özveriye de fedakârlığa da varım” dedi. İmamoğlu’nun attığı adıma göre Özel’in de adım atması, ilginç bir tablo oluşturdu.

Yine arta kalan hoşgörünüze sığınarak sormadan edemiyoruz:

Özel’i bir tavşan aday olarak öne sürüp… Öteki aday adaylarını onunla etkisizleştirip… Özel hayli yol alıp öne geçince… Özel’in, “Ben uğruna gözyaşı döktüğüm genel başkanım Kemal Kılıçdaroğlu adına fedakârlık yapıyorum” demesi gibi bir plan mı var?

Mustafa Balbay’ın yazısı