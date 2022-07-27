Mustafa Balbay: MHP’nin sahaya inmesi ‘baskın seçim’ olasılığını akla getiriyor

CHP kadrolarının iktidara inanması çok önemli. Bu inanç olmazsa tek başına genel başkanın çalışması istenen sonucu vermez. Kılıçdaroğlu her şeyden önce bir zoru başardı ve CHP’nin içini dingin hale getirdi. Ancak CHP gibi partilerde sessizlik bazen çokseslilikten daha tehlikelidir! Bu sürecin devamında CHP kadroları doğal olarak başarı bekliyor. 2019 yerel seçimlerinin genel iktidardaki başarının önsözü olarak kabul edilmesi, “sessiz beklentiyi” öne çıkardı. Bu beklentinin çalışmalara daha fazla katılmaya dönüşmesi başarıya giden yolu açabilir.

24 Haziran 2023’e 332 gün var. Seçim takvimi fiilen başladı. MHP’nin de sahaya inme kararı 332 günden önce bir “baskın seçim” olasılığını da akla getirmiyor değil. Olasılıklar bir yana, sandık göründü!

Sandık demişken vurgulayalım:

Demokrasilerde ilk sözü meydanlar, son sözü sandıklar söyler! Meydanların dolu olması elbette önemlidir. Moral güçtür. Ancak asıl olan son sözdür. Yakın geçmişte meydanlar ölçü alınarak yapılan hesaplar oldu. Görüldü ki meydanlar eşittir, sandıklar değil.

Mustafa Balbay’ın yazısı