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Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Balbay: Mağazalar artık borsa gibi

Önceki gün Ankara’da bir teknoloji merkezine gittik. Bilgisayarla ilgili bir alım şart olmuştu. Baktık, pek çok üründe etiket yok. Görevli elindeki cihazı barkoda tuttu, ederini söyledi.

Neden etiket olmadığını sorduğumuzda şu karşılığı verdi:


“Günde ortalama 4 ile 7 kez etiket değiştiriyoruz. Sadece bu iş için eleman tutsak bile yetişmek mümkün değil. Çareyi bu yöntemde bulduk…”

Birkaç ürün baktıktan sonra yeniden aynı yere gelip daha önce sorduğumuz cihazın önünde durunca, görevli seslendi:

“Fiyatı tekrar kontrol etmem gerekecek…”

Anlık döviz kuru üzerinden fiyatlama yapılıyor, elektronik ortamda sürekli yenileniyor.

Mağazalar artık borsa gibi. Anlık işlemlerle yürüyor.

Bunlar geçmişteki çok büyük buhran günlerini ya da Latin Amerika ülkelerini anımsatıyor.

Bütün bunların üstüne Erdoğan, hâlâ fiyatların artışını stokçuda arıyor. Bulursa en ağır cezayı verecekmiş. Ekonomiyi dünya ligine sokacaklardı, depoya soktular.

Mustafa Balbay’ın yazısı

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