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Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Balbay: Kimse ‘O kadar olmaz’ demesin

Ekrem İmamoğlu’na “ahmak”lık cezası verildi! 2 yıl 7 aylık hapis, beraberinde siyasal yasağı getiriyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da benzer bir “yargılama” süreci sonunda “siyasal yasak” içine sokulmuştu.


Bu tablo 2023 seçimlerinin çok sert geçeceğini gösteriyor. İktidar her türlü yöntemi kullanarak, bütün güçlerini devreye sokarak seçime girecek.

Her yöntem derken şu anda akla gelmeyenleri de hesaba katmak gerekir. Bunun devamı CHP’nin zirvesidir. Kimse, “O kadar olmaz” demesin!

Mustafa Balbay’ın yazısı

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İnsan Hakları Derneği’ne ‘Ermeni soykırımı’ denetimi, başkanına dava

İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan’a, ‘Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak (TCK 301/1)’ suçlamasıyla dava açıldı. Suçlamaya, ‘ihbar üzerine tespit edildiği’ iddia edilen 24 Nisan 2017’de derneğin internet sitesinde yayınlanan ‘Adalet ve Hakikat İçin Ermeni Soykırımı’nın İnkarına Son’ başlıklı açıklama delil olarak gösterildi. 