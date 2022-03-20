Mustafa Balbay: Kimi ürünleri dünyada en çok üreten ülke olmak yetmiyor

Kırsal kesimin üretici olmaktan çıkıp tüketici haline gelmesinin sonuçlarını henüz tam olarak yaşamaya başlamadık. Türkiye’de şehirde oturup topraktan kopmamış nüfus da az değil. Kırsal kesimden kente göçenlerin yanı sıra bu şekilde üretimin içinde olanlar da çekiliyor. Gıdada kendi kendine yeten ülke özelliğini çoktan kaybettik. Şimdi genel anlamda üretimden kopuyoruz. Kimi ürünleri dünyada en çok üreten ülke olmak yetmiyor. Asıl olan toplumun sağlıklı beslenmesini sağlamak, kırsal kesimi üretimden koparmamak. Köylü milletin efendisidir sözü üretim bağlamında idi. Şimdi tersi oldu. Elindeki tüm olanakları alarak devleti köylünün efendisi yaptılar.
SON HABERLER
Yayıncılar ‘can çekişiyor’: Raflardaki kitap sayısı daha da azalacak
Yayıncılık sektörü en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Bunda en önemli etkenler hammaddede dışa bağımlılık ve Türk Lirası’ndaki görülmemiş değer kaybı.
İle ile başımız dertte!
Yazarlarımız şu basit ‘ile’ kelimesiyle ne yapacaklarına bir türlü karar verememiş. Yoksa, “basit ‘ile’ kelimesi ile” mi yazmalıydım? İle bitişik mi yazılacak, ayrı mı? Hadi bakalım!
Muhalefet köprü açılışı sonrası feribot seferlerinin azaltılmasına tepkili
1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılmasının ardından boğaz hattındaki feribot seferlerinin sayısının azalmasına muhalefetten tepki var.
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Omicron’un alt varyantı BA.2 hakkında uyardı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Omicron varyantının BA.2 olarak bilinen alt türüyle ilgili ”Özellikle çocuklarda ve yaşlılarda daha ağır seyrediyor” dedi.
Ezber bozan: Basen, kalça, cilt altında biriken yağlar sağlıklı!
Sayıları giderek artan çalışmalardan yağ dokusunun, karmaşık ancak hayati işlevleri bulunan, aktif bir salgı (endokrin) organı olduğunu biliyoruz. Pek çoğumuzun ‘çok kötü’ sandığı yağ dokusuna, aslında ihtiyacımız var.