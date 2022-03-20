Mustafa Balbay: Kimi ürünleri dünyada en çok üreten ülke olmak yetmiyor

Kırsal kesimin üretici olmaktan çıkıp tüketici haline gelmesinin sonuçlarını henüz tam olarak yaşamaya başlamadık. Türkiye’de şehirde oturup topraktan kopmamış nüfus da az değil. Kırsal kesimden kente göçenlerin yanı sıra bu şekilde üretimin içinde olanlar da çekiliyor. Gıdada kendi kendine yeten ülke özelliğini çoktan kaybettik. Şimdi genel anlamda üretimden kopuyoruz. Kimi ürünleri dünyada en çok üreten ülke olmak yetmiyor. Asıl olan toplumun sağlıklı beslenmesini sağlamak, kırsal kesimi üretimden koparmamak. Köylü milletin efendisidir sözü üretim bağlamında idi. Şimdi tersi oldu. Elindeki tüm olanakları alarak devleti köylünün efendisi yaptılar.

Mustafa Balbay’ın yazısı