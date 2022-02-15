Mustafa Balbay: Kılıçdaroğlu’nun önünde iki yol vardı

Kemal Kılıçdaroğlu zirvenin sadece ev sahibi değil, aynı zamanda mimarı. Buluşmanın geleceğinden umutlu. 2017’deki anayasa değişiklikleri için yapılan halkoylamasında başlayan ittifak arayışı adım adım bugüne kadar geldi. Kılıçdaroğlu’nun önünde iki yol vardı:

1- CHP’nin tek başına iktidara gelmesi için mücadeleye girişmek.

2- Öteki muhalefet partileriyle birlikte ortak bir zemin oluşturup daha geniş bir toplumsal tabana oynamak.

Koşullar ikinciyi getirdi. 2018 baskın seçiminde AKP ile MHP, Cumhur İttifakı’nın yasasını çıkardı. CHP’nin buna karşılık veremeyeceğini, İYİ Parti’nin de oyun dışına itilebileceğini düşündüler. Saray’daki plan sandığa uymadı.

O dönemi anımsatmamızın nedeni, altı liderin buluşmasının ardından sağda-solda başlayan “Bunlar nasıl bir araya gelir” tartışmaları.

Akşener, Karamollaoğlu, Babacan, Davutoğlu ve Uysal’ın yakın geçmişteki konumlarını anımsatıp Ahlatlıbel sürecinin gerçekçi olmadığını vurgulayanların sayısı az değil.

Mustafa Balbay’ın yazısı