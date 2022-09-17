Mustafa Balbay: Kılıçdaroğlu, Erdoğan’dan en az beş puan önde olduğunu düşünmezse aday olmaz

Erdoğan’ın karşısında Millet İttifakı’nın adayı kim olacak?

Adayı belirleme gücüne en hâkim kişi Kılıçdaroğlu. CHP lideri şu aşamada bu gücü elinde tutmaktan öteye geçmemeye çalışacaktır.

Adayın kim olacağı tartışmasından önce 6’lı masada şu konunun önde olduğunu düşünüyoruz:

– Cumhurbaşkanlığı makamının çok kapsamlı yetkilerinin büyük bölümünü bencillik etmeden TBMM’ye devredecek aday kim olur?

Bu bağlamda masadaki beş genel başkanın Kılıçdaroğlu’na güveneceğini görüyoruz. Kılıçdaroğlu aday belirleme günü geldiğinde Erdoğan’dan en az 5 puan önde olduğunu düşünmezse adaylık için öne atılmaz.

Aday tartışmaları doğal olarak, “Kiminle kazanılır” sorusuyla birlikte konuşuluyor.

Mustafa Balbay’ın yazısı