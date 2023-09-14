Mustafa Balbay: Kılıçdaroğlu, ‘Ben hariç her şeyi değiştirebiliriz’ diyor

CHP’de değişim neleri kapsayacak? Kılıçdaroğlu, “Ben hariç her şeyi değiştirebiliriz” diyor. Yerel seçimi önceleyip olabildiğince çok belediye kazanmanın çıkış olduğunu düşünüyor. Sanıyoruz Kemal Bey’in kafasında henüz netleştirmediği kritik soru şu: Kurultayı yerel seçimin önüne mi almalı sonuna mı? Bunun yanıtını büyük olasılıkla İstanbul il kongresinden sonra öğrenebileceğiz. *** Görünür tabloda Kılıçdaroğlu’nun karşısına çıkacak aday, CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel. Özel’in yarın genel merkezde yapacağı basın toplantısı yarışın neresinde olacağını göstermesi bakımından önemli. Özel’le dün, kendisini 2007 Cumhuriyet Mitingleri sırasındaki Manisa Eczacı Odası Başkanlığı’ndan başlayan tanışıklığın verdiği derinlikle konuştuk.

Sorduk: – Kesin bir adaylık kararıyla mı yola çıkıyorsun?

Seçim sonrasında seçmenin yaşadığı çöküntüyü yok etmek, yerel seçimlerde umudu büyütmek için genel başkanı kapsayan bir değişikliğin kaçınılmaz olduğunu düşünerek yola çıkmış. 50’nin üzerinde milletvekili ve CHP Parti Meclisi (PM) üyesinin yarınki basın toplantısında salonda olacağını, kamuoyunun yakından tanıdığı ama şu an CHP’de görevi olmayan pek çok ismi de orada göreceğimizi söylüyor. Yol haritasının metnini de yazmış. Kurultay tarihi belli olmadan grup başkanlığından ayrılmamayı daha doğru buluyor. Özel’in çevresine göre de belirleyici nokta İstanbul il kongresi.

Mustafa Balbay’ın yazısı