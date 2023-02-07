Mustafa Balbay: İktidarlar kaçak yapılara, arada bir ceza keserek ‘kaynak’ gözüyle bakıyor

Türkiye’de en çok çıkan iki af var:

1- İmar affı.

2- Vergi affı.

Birincisi kentleşmeyi mahvediyor, ikincisi ekonomiyi.

En son başlatılan imar affının adı daha çekici olsun diye, “imar barışı” oldu. Başvuru sayısı 10 milyonu aştı.

Deprem kuşakları üzerinde, altı fay dallarıyla örülü bir ülke düşünün! Ve bu ülkede kaçak ve kontrolsüz yapıların devlete gelir kapısı haline getirildiğini düşünün! İktidarlar kaçak yapılara, arada bir ceza keserek “kaynak” gözüyle bakıyor. Şimdi de toplu para alıp affediyorlar.

Dün iktidar ve muhalefet temsilcileri genel olarak dayanışma mesajları yayımladılar. Çağrımız şu:

Gelin mesaj ortaklığını eylem ortaklığına çevirin. Siyaset olarak bilime teslim olun.

Aksi halde bu acıları daha çok yaşayacağız.

Mustafa Balbay’ın yazısı