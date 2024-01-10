Mustafa Balbay: Her tarikat-cemaat FETÖ’ye imrenir!

Çünkü ana amaçları sürekli iktidar alanlarını genişletmektir. Sınır yoktur. Ne kadar ödün verirseniz, yanıt şu olur:
– Daha yok mu?
FETÖ bu yöntemle önce devlete sızdı, sonra ortak oldu. En sonunda da devleti ele geçirmek istedi.
Bu bağlamda güncel iki soru var:
1- FETÖ bitti mi?
2- FETÖ ile mücadele ediliyor mu?
Birinci sorunun özet yanıtı şu:
FETÖ başkalaştı!
İkinci de şöyle yanıtlanabilir:
AKP ile uzlaşmayı kabul etmeyen FETÖ unsurlarıyla amansızca mücadele ediliyor!
Konunun hiç de basit olmadığını ortaya koymak noktasında FETÖ başının nerede olduğunu da paylaşalım:
Memleketinde!