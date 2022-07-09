Mustafa Balbay: Her şey vasatlaştı, değersizleşti, göz bebeğimiz meslekler ayaklar altına alındı

Türkiye bugünlere nasıl sürüklendi?

Bu soruya verilecek çok yanıt var ama ilk sırada şu gelir diye düşünüyoruz:

Her şey vasatlaştı, değersizleşti, gözbebeğimiz olan meslekler ayaklar altına alındı…

Yıllar öncesinden aklımızda kalan seçim meydanı konuşmalarından biri şuydu:

“Artık sağlık sistemi değişecek. Doktor benim vatandaşımın emrinde olacak… Olmazsa o doktor vatandaşa hesap verecek…”

Doktorun elbette temel işlevi hastaları iyileştirmek. Ama siz bunu seçim malzemesi haline getirirseniz, tepesi atan “emrindeki” doktorun karşısına dikilip haddini bildirir.

Seçim meydanında hesabı şöyle yaptılar:

150 bin doktor mu, milyonlarca seçmen mi?

Bu da soru mu canım, elbette seçmen!

İşte o hesaptan bu felaketlere geldik.

Doktor, avukat, mühendis, öğretmen… Beğenmedikleri Türkiye’de saygın olan meslekler aşağılandı.

Mustafa Balbay’ın yazısı