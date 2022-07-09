Mustafa Balbay: Her şey vasatlaştı, değersizleşti, göz bebeğimiz meslekler ayaklar altına alındı

Türkiye bugünlere nasıl sürüklendi?
Bu soruya verilecek çok yanıt var ama ilk sırada şu gelir diye düşünüyoruz:
Her şey vasatlaştı, değersizleşti, gözbebeğimiz olan meslekler ayaklar altına alındı…
Yıllar öncesinden aklımızda kalan seçim meydanı konuşmalarından biri şuydu:
“Artık sağlık sistemi değişecek. Doktor benim vatandaşımın emrinde olacak… Olmazsa o doktor vatandaşa hesap verecek…”
Doktorun elbette temel işlevi hastaları iyileştirmek. Ama siz bunu seçim malzemesi haline getirirseniz, tepesi atan “emrindeki” doktorun karşısına dikilip haddini bildirir.
Seçim meydanında hesabı şöyle yaptılar:
150 bin doktor mu, milyonlarca seçmen mi?
Bu da soru mu canım, elbette seçmen!
İşte o hesaptan bu felaketlere geldik.
Doktor, avukat, mühendis, öğretmen… Beğenmedikleri Türkiye’de saygın olan meslekler aşağılandı.