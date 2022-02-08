Mustafa Balbay: HDP’yi şu aşamada dumanlı bir havaya sokmayı başarmış görünüyorlar

Bütün muhalefet partilerini düşmanlaştırmak tutmadı.

İmralı ile Edirne arasında salıncak kurup CHP’yi terörist ilan etmek iktidara mantıklı gelse bile toplum katında alıcısı yok.

İYİ Parti’yle oynayabilecekleri kadar oynadılar. Bundan ötesi Meral Akşener’i siyasetin dışına itmek olur. O da akıllarından geçiyor olabilir ama kendilerine yarayacak bir şekil bulamıyorlar!

HDP’yi şu aşamada dumanlı bir havaya sokmayı başarmış görünüyorlar. Partinin karar verme mekanizmalarını sarstılar. Ancak girilen oyunun sonunu kendisini en güçlü sanan da göremez.

Saadet Partisi (SP), iktidara CHP’den daha uzak. Milli Gazete’nin yayın politikasından anlaşılıyor ki aralarına en çok İsrail girmiş.

DEVA Partisi’ne saldırmak bedava! Ancak bunun da iktidarın beklediği etkiyi sağlamadığı görünüyor. DEVA büyümüyor ama sesini yükseltmeye devam ediyor.

Gelecek Partisi, muhalefetin neresinde duracağına tam karar vermese de iktidarla köprüleri attığı aşikâr.

Mustafa Balbay’ın yazısı