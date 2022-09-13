Mustafa Balbay: HDP’nin üst yönetimi kontrol altına alınsa bile, taban bunu sallamaz

2023 seçimleri öncesinde üzerinde en çok siyaset üretilen partilerin başında HDP geliyor. Siyaset sahnesinin görünen ve görünmeyen yüzünde en çok HDP var.

Yüzde 10 oyu garanti edip baraj sorunu olmayan, tabanına büyük ölçüde hâkim bir parti elbette siyaset mühendisliklerinin hedefinde olur. Ancak Cumhur İttifakı’nın iç barışımız açısından büyük önem taşıyan bir partiye böylesine “Üzerinde her türlü oyun oynanabilir” muamelesi yapması son derece tehlikeli.

Bakmayın bugünkü siyaset yapma biçimine, seçim arifesinde iktidarın HDP’ye reddedilmesi zor öneriler getirmesi hiç de düşük olasılık değil.

Belki de HDP yöneticileri son PM toplantısında kendi iç dengelerini nasıl sağlayacaklarını konuştular!

Şu aşamada görünen şöyle özetlenebilir:

Belediyeleri elinden alınmış, kapatma davası tepesinde Demokles’in kılıcı gibi sallandırılan bir partinin, üst yönetimi kontrol altına alınsa bile, taban bunu sallamaz!

Mustafa Balbay’ın yazısı