Mustafa Balbay: Hakemin taraf tuttuğu bir maçtayız

Çıkış şudur:

Kazasız, belasız, usulüyle, hakkıyla, hukukuyla sandığa gitmek.

Reklam

Sandığın başına beş sözcük birden koymamızın nedeni bu sürecin de kolay olmayacağını vurgulamak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, üç yıl önce seçimlerin yenilenmesi sürecinde Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) yönelik sözleri nedeniyle dava açılması en sıcak örnek.

Hakemin taraf tuttuğu bir maçtayız…

Kendini ev sahibi sayana ofsaytın serbest olduğu bir maçtayız…

Reklam

Ev sahibine her dokunmanın penaltı olduğu maçtayız…

Bütün olumsuzluklara karşın bu süreci millet iradesiyle aşmak için her şeyi yapmak gerekiyor.

Mustafa Balbay’ın yazısı