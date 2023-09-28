Mustafa Balbay: ‘Feda’nın çalışana, ‘kârlılık’ın da zengine düştüğünü görüyoruz

Erdoğan’ın, Şimşek’in milletten sabır dilediği gün İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) en büyük ilk 500 şirket listesi yayımlandı. Genel tabloya bakıldığında sanayi üretimi artmış, ihracatta artış var, net kâr da katlanmış. Ne güzel! Sanayici de kazanmalı ki üretim ve istihdam artsın, çalışanların refah düzeyi yükselsin…

Ama öyle olmuyor. Türkiye usulü “fedakârlık” paylaşımı, bu sözcüğün ortadan ikiye bölünüp “feda” kısmının çalışana, emekliye, millete, “kârlık” bölümünün de ranta ve daha zengine düştüğünü görüyoruz.

Mustafa Balbay’ın yazısı