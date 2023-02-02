Mustafa Balbay: Erdoğan veda ediyor anlamı da çıkarmak mümkün

“Bay Kemal” söylemini Kılıçdaroğlu’nun alıp kabul etmesinden sonra Erdoğan bir süre bunu kenara koymuştu. Dün “Bay Kemal”e ek yaptı:

Bay bay Kemal!

Sözlükler “bay bay”ın anlamını farklı şekillerde veriyor. “Veda”, “görüşürüz”, “güle güle”…

Burada Erdoğan veda ediyor anlamı da çıkarmak mümkün. Kemal Bey’in verdiği yanıt da bu yönde…

Polemik, kelime oyunları siyasetin doğasında var. İşin içine bir nebze mizahın girmesi de fena olmaz.

Ancak Kemal Bey’in suikast tehdidi aldığını açıklamasının öteki yüzü şu:

Seçim sürecine gerilimin bulaşması endişesi.

Mustafa Balbay’ın yazısı