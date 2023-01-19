Mustafa Balbay: Erdoğan millet ittifakına iyi bir pas verdi

Aslında Erdoğan 14 Mayıs’ı tarihsel bağlamı ile dile getirerek Millet İttifakı’na iyi bir pas verdi. Bunu iyi kullanıp gole çevirmek kendi ellerinde. 14 Mayıs seçimlerinde Demokrat Parti’nin kullandığı, “Yeter, söz milletin” sloganı bugünkü gerçeklerle hâlâ güncelliğini koruyor.

Önümüzdeki hafta 6’lı masanın çok konuşulacağı günler olacak. 26 Ocak’ta 11. buluşma var, 30 Ocak’ta milletle büyük buluşma var. ‘Ortak Politika Metni’ ve buna bağlı yol haritası açıklanacak. İki bine yakın vaadin kamuoyuna duyurulacağı söyleniyor.

6’lı masaya bir öneri: İktidara geldiğinizde Türkiye’yi 6’lı masayla yöneteceğiz iddiası yerine yetkin bir kadro ile yöneteceğinizi ilan edip kadroları açıklamaya başlayın. İşte milletin kadrosu deyin. Şahsım yönetimine karşı oluşturulacak seçenek, karşısına yeni şahsımlar çıkararak değil, güçlü kadrolar çıkarak olur!

Mustafa Balbay’ın yazısı