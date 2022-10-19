Mustafa Balbay: Dezenformasyonu önleme yasasının kendisi dezenformasyon

Tüm medyanın yüzde 90’ına hâkim olan, sosyal medya ağlarını kendi doğasına bırakmadan her türlü yöntemle müdahil olan iktidar, kontrolü dışındaki alanları için de yasa çıkardı.

Bunu aynı zamanda bir aczin ifadesi olarak da değerlendirmek gerekir. İktidara yolsuzlukları, yasakları ve yoksulluğu ortadan kaldırmak için geldiler. Üçünü de kurumlaştırdılar!

İktidarın dezenformasyonu önleme yasası olarak anlatmaya çalıştığı, gerçekte sansür yasası olan düzenlemenin bizzat kendisi dezenformasyon. Yasayı anlatırken söyledikleri dezenformasyon.

Öyle ki, tepkilerin yükselmesi üzerine yaptıkları açıklamaların başıyla sonu birbiriyle çelişiyor. Sözüm ona, bu yasa toplumu bilgilendirici haber ve yorumların hiçbirini etkilemeyecekmiş. Yalan haberle, toplumu yanıltıcı, endişeye sürükleyici haber ve bilgilerin yayılması ile mücadele amaçlıymış.

Haber ve bilginin endişe verici olduğuna kim karar verecek?

Kendilerinin oluşturduğu kurum.

Türkiye, Kuzey Kore, Çin ve İran’la birlikte sosyal medyaya karşı sürekli “önlem” arayan ülkeler arasında. Komşumuz İran’da bu tür yasakların işe yaramadığı ortada.

Mustafa Balbay’ın yazısı