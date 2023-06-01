Mustafa Balbay: Demirtaş’ın siyasi çizgisi

Nisan sonunda da Demirtaş gündemi etkileyen bir bilgi daha paylaştı:

“Erdoğan, İmralı’ya heyet göndererek neyi hedefledi?”

HDP’liler bu zikzaklara bakıp tam seçim öncesi kapatma kararı verilebileceğini düşünüp Yeşil Sol Parti (YSP) adı altında seçime girdi. Böyle olunca HDP’ye hemen kapatma kararı vermekte acele edilmedi!

Bütün bunları yapan Erdoğan, işi aldı çevirdi, Kılıçdaroğlu’nu terör örgütü işbirlikçisi ilan etti, sahte bir montaja dayanarak. Ve bunu seçim meydanlarında milyonlara gösterip televizyonlarda yayımlanmasını sağlayarak!

Bunları kaleme alırken biz ürperiyoruz; bir seçim uğruna ülkenin kaderiyle bu kadar mı oynanır! Demirtaş bütün bu dalgalanmaların ardından dün aktif siyasetten çekildiğini duyurdu.

Demirtaş’ın siyasi çizgisine bakınca bunun çekilmekten çok çekidüzen vermeye yönelik olduğu söylenebilir. Seçmen katında büyük kabulü olan, Diyarbakır’da halıya dokunmuş desenleri en çok satan Demirtaş’ın silahlardan arındırılmış bir mücadele arzu ettiği biliniyor.

Mustafa Balbay’ın yazısı